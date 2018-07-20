بالصور..الأهلي يواصل تدريباته في النمسا

ماجد محمد(صدى):

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر ” تويتر “، صورًا من تدريبات الفريق صباح اليوم الجمعة في النمسا، استعدادًا لخوض الموسم الكروي الجديد.

ويستعد النادي الأهلي لخوض 3 مباريات ودية على هامش المعسكر، بعدما وصل الفريق إلى النمسا يوم الاثنين الماضي بدلاً من الأحد بسبب التأخير في إجراءات السفر.

ويواجه النادي الأهلي نظيره المحرق البحريني في البطولة العربية للأندية ضمن منافسات دور الـ 32، على أن يستهل مشواره في الدوري السعودي بالموسم الجديد بمواجهة فريق الباطن.