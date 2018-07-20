  • الجمعة 20

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” بدر ذي القعدة ” يختفي عن الأنظار لمدة 103 دقيقة في هذا الموعد

” بدر ذي القعدة ” يختفي عن الأنظار لمدة 103 دقيقة في هذا الموعد

” بدر ذي القعدة ” يختفي عن الأنظار لمدة 103 دقيقة في هذا الموعد
علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، المتخصص بالطقس والفلك، عن اختفاء ” بدر ذي القعدة ” عن الأنظار لمدة 103 دقيقة، مساء الجمعة المقبلة.

وأوضح ” المسند ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذا يعد أطول اختفاء للبدر خلال القرن الحادي والعشرين (2001-2100)، وذلك مساء يوم الجمعة القادمة.


الوسوم:

9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1551 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب حد يكلمه كذا يشوفه وين راح ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1067 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله يعاود بالسلامة

[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 1 ساعة

وليش راح يختفي البدر

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 39 دقيقة

من الممكن أن نراه بالعين المجردة ولالا

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 38 دقيقة

هننتظر ونتابعه ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 10873 ] نشر منذ 34 دقيقة

سبحان الله العظيم مسير الكون

[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 22 دقيقة

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 12 دقيقة

سبحان مسير الكون كما يشاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *