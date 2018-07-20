” بدر ذي القعدة ” يختفي عن الأنظار لمدة 103 دقيقة في هذا الموعد

علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، المتخصص بالطقس والفلك، عن اختفاء ” بدر ذي القعدة ” عن الأنظار لمدة 103 دقيقة، مساء الجمعة المقبلة.

وأوضح ” المسند ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذا يعد أطول اختفاء للبدر خلال القرن الحادي والعشرين (2001-2100)، وذلك مساء يوم الجمعة القادمة.