” بدر ذي القعدة ” يختفي عن الأنظار لمدة 103 دقيقة في هذا الموعد
كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، المتخصص بالطقس والفلك، عن اختفاء ” بدر ذي القعدة ” عن الأنظار لمدة 103 دقيقة، مساء الجمعة المقبلة.
وأوضح ” المسند ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذا يعد أطول اختفاء للبدر خلال القرن الحادي والعشرين (2001-2100)، وذلك مساء يوم الجمعة القادمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31108 ] نشر منذ 2 ساعتين
الغايب عذره معه🤗
فهد[ عدد التعليقات: 1551 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب حد يكلمه كذا يشوفه وين راح ههههههههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 1067 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله يعاود بالسلامة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش راح يختفي البدر
نهى[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 39 دقيقة
من الممكن أن نراه بالعين المجردة ولالا
نوير[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 38 دقيقة
هننتظر ونتابعه ان شاء الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10873 ] نشر منذ 34 دقيقة
سبحان الله العظيم مسير الكون
تركي[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 22 دقيقة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ناصر[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 12 دقيقة
سبحان مسير الكون كما يشاء