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وظائف شاغرة للجنسين لدى ” مراكز الاتصال “

وظائف شاغرة للجنسين لدى ” مراكز الاتصال “
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مراكز الاتصال، عن توفر وظائف شاغرة -للرجال وللنساء- للعمل في مدينة الرياض والدمام.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، أن الأعمال المتوفرة تأتي بمسمى (مدير مكتب إدارة المشاريع – ممثلة مركز الاتصال – مدير العمليات -مشرف العمليات – مسؤول جودة تنفيذي – مسؤول تدريب تنفيذي)، لحملة الدبلوم فما فوق.
وأوضحت أن شروط التوظيف كالتالي:

الوظائف:-
* الرياض:-
1- مدير مكتب إدارة المشاريع (PMO Manager – EBU Collection).
2- ممثلة مركز الاتصال (للنساء فقط).
3- مدير العمليات (Operations Manager) (للنساء فقط).
* الدمام:-
1- مشرف العمليات (Operation Supervisor).
2- مسؤول جودة تنفيذي (Quality Sr. Executive).
3- مسؤول تدريب تنفيذي (Training Sr. Executive).

وبينت الشركة أن التقديم يكون عبر الرابط التالي: هنا


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 3 ساعات

فرص مميزه ممتازه

[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 3 ساعات

بالتوفيق للجميع يارب

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