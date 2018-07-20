وظائف شاغرة للجنسين لدى ” مراكز الاتصال “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مراكز الاتصال، عن توفر وظائف شاغرة -للرجال وللنساء- للعمل في مدينة الرياض والدمام.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، أن الأعمال المتوفرة تأتي بمسمى (مدير مكتب إدارة المشاريع – ممثلة مركز الاتصال – مدير العمليات -مشرف العمليات – مسؤول جودة تنفيذي – مسؤول تدريب تنفيذي)، لحملة الدبلوم فما فوق.

وأوضحت أن شروط التوظيف كالتالي:

الوظائف:-

* الرياض:-

1- مدير مكتب إدارة المشاريع (PMO Manager – EBU Collection).

2- ممثلة مركز الاتصال (للنساء فقط).

3- مدير العمليات (Operations Manager) (للنساء فقط).

* الدمام:-

1- مشرف العمليات (Operation Supervisor).

2- مسؤول جودة تنفيذي (Quality Sr. Executive).

3- مسؤول تدريب تنفيذي (Training Sr. Executive).

وبينت الشركة أن التقديم يكون عبر الرابط التالي: هنا