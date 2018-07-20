وظائف شاغرة للجنسين لدى ” مراكز الاتصال “
أعلنت شركة مراكز الاتصال، عن توفر وظائف شاغرة -للرجال وللنساء- للعمل في مدينة الرياض والدمام.
وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، أن الأعمال المتوفرة تأتي بمسمى (مدير مكتب إدارة المشاريع – ممثلة مركز الاتصال – مدير العمليات -مشرف العمليات – مسؤول جودة تنفيذي – مسؤول تدريب تنفيذي)، لحملة الدبلوم فما فوق.
وأوضحت أن شروط التوظيف كالتالي:
الوظائف:-
* الرياض:-
1- مدير مكتب إدارة المشاريع (PMO Manager – EBU Collection).
2- ممثلة مركز الاتصال (للنساء فقط).
3- مدير العمليات (Operations Manager) (للنساء فقط).
* الدمام:-
1- مشرف العمليات (Operation Supervisor).
2- مسؤول جودة تنفيذي (Quality Sr. Executive).
3- مسؤول تدريب تنفيذي (Training Sr. Executive).
وبينت الشركة أن التقديم يكون عبر الرابط التالي: هنا
طلال[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 3 ساعات
فرص مميزه ممتازه
ماجد[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق للجميع يارب