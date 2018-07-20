ملتقى المدينة الشبابية يطلق حزمة برامج تدريبية

عطيه اليوسف(صدى):

بدأت فعاليات ملتقى المدينة الشبابية هذا العام في صيف جدة الملتهب بالفعاليات والأنشطة الترف يهية التي تستقبل فيها ضيوفها وقاطنيها في فعاليات مختلفة ومتنوعة.

ومن ضمنها البرامج التدريبية التي انطلقت ضمن فعاليات ملتقى المدينة الشبابية ١٤٣٩ بدورتين تدريبيتين الأولى للمستشار صالح دردير بعنوان رتب حياتك تحدث فيها عن أهمية حياة الفرد من خلال تنظيم وترتيب الحياة وتخطيط الوصول الى الأهداف بأسرع الطرق وبأقل الإمكانات.. الدورة استمرت يومين حضرها ٤٨ متدرب .

وفي نفس التوقيت في القاعة الأخرى تحدث د. خلف الزهراني في دورته مهارات القيادة الحديثة عن اهمية القيادة وأثرها في سلوك الفرد بحضور ٤٧ متدرب تفاعلوا مع البرنامج بمشاركات قيمة .

جدير بالذكر أن الدورات مستمرة وبدعم ورعاية من مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية التي قدمت ولا زالت ترعى البرامج التدريبية من خلال الرعاية وتقديم حوافز وجوائز قيمة للمشاركين .

كما ساهمت مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية بتوفير مكافآت وهدايا للمدربين المشاركين تقديرا منها لدورهم في المشاركة في هذه الفعاليات .

مشرف البرامج التدريبية حسن احمد الزهراني ذكر ان التسجيل مفتوح من خلال الرابط او الحضور المباشر مجانا .

وبسبب الإقبال الكبير يرجو من الراغبين الحضور مبكرا لضمان مقعد في الدورة نعلما ان الدورات مستمرة الى نهاية ١٧ ذو القعدة ١٤٣٩.