فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد البرامج الإنسانية التي ينفذها في الروهينجا

محمد السعران(صدى):

قام فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة عبدالعزيز بن سالم القريني اليوم، بزيارة تفقدية لمخيمات اللاجئين الروهينجا بمنطقة كوكوس بازار في جمهورية بنجلاديش.

وشملت الزيارة المستودعات التي انشأها المركز ومستشفى مقاطعة سادار في منطقة كوكس بازار والمستشفى الميداني الماليزي اللذين يدعمهما المركز لتقديم الخدمات الطبية للاجئين.

واطلع فريق المركز على ما تم تسليمه من أجهزة طبية للمستشفى الماليزي كدعم من المركز.

كما زار الفريق مستشفى سادار الحكومي وذلك للاطلاع على ما جرى من أعمال توسعة للمستشفى والتجهيزات والمحاليل الطبية لعلاج الكوليرا، حيث شهد المركز تسلم المحاليل الطبية الوريدية لعلاج الكوليرا بالمستشفى، بحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية.

واطلع الفريق على الخدمات التي يقدمها مستشفى مقاطعة سادار وزار أهم أقسامه الصحية كغرفة التنويم الرئيسية في المستشفى، وقسم علم الأمراض “pathology department”، وتعرف على احتياجات المستشفى، وتحدث إلى عدد من المرضى والمستفيدين من خدماته واطمئن على حالتهم.

وانتقل بعد ذلك إلى موقع مشروع التوسعة المقترحة لزيادة السعة الاستيعابية للمستشفى لتعزيز تقديم الرعاية الصحية الثانوية لسكان المنطقة واللاجئين الروهينجا.

وتابع الفريق سير العمل في مشروع رفع عدد أسرّة المرضى من 250 إلى 500 سرير، الذي سيسهم في تحسين الخدمات الطبية في الحالات الطارئة، ورعاية المرضى غير المقيمين في المستشفى، وإعادة تأهيل أجنحة الرجال والنساء والأطفال، وتوظيف المزيد من الأطباء والممرضين وعمّال النظافة؛ للمساعدة في تحسين خدمات المستشفى، إضافة إلى تدريب العاملين للوقاية من العدوى، وعلاج الأمراض مثل الإسهال المائي الحاد، وتطوير المختبر، وتجديد جناح العناية المركزة وجناح الجراحة لاستيعاب 250 سريرًا إضافيًا، إضافة إلى دعم المستشفى بالأدوية والمستهلكاتالطبية والمعدات.

وتأتي هذه الجولة التفقدية لمتابعة أعمال الزيارة التي قام بها معالي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مؤخرًا إلى المخيمات إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيال تقديم المساعدات لمهجري الروهينجا في الدول المجاورة لميانمار، للتخفيف من معاناتهم.