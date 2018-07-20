رسميا.. الهلال يتعاقد مع البيروفي كاريلو
وقع رئيس نادي الهلال الاستاذ سامي الجابر، منذ قليل عقد التعاقد مع اللاعب البيروفي كاريلو لمتثيل الفريق بالإعارة لمدة عام واحد، في العاصمة الإسبانية مدريد.
يتأهب ” كاريلو ” للالتحاق بمعسكر الفريق في النمسا، وسبق له أن تدرب تحت إِشرف المدرب سيرجي جيسوس في سبورتينج برشلونة.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 4 ساعات
كبير يا زعيم رغم العذال
ماجد[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 4 ساعات
صفقه ممتاااازه 👏👏
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 4 ساعات
كفوووو 👌👌