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رسميا.. الهلال يتعاقد مع البيروفي كاريلو

رسميا.. الهلال يتعاقد مع البيروفي كاريلو
ماجد محمد(صدى):

وقع رئيس نادي الهلال الاستاذ سامي الجابر، منذ قليل عقد التعاقد مع اللاعب البيروفي كاريلو لمتثيل الفريق بالإعارة لمدة عام واحد، في العاصمة الإسبانية مدريد.

يتأهب ” كاريلو ” للالتحاق بمعسكر الفريق في النمسا، وسبق له أن تدرب تحت إِشرف المدرب سيرجي جيسوس في سبورتينج برشلونة.

 

 

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 4 ساعات

صفقه ممتاااازه 👏👏

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