رسميا.. الهلال يتعاقد مع البيروفي كاريلو

ماجد محمد(صدى):

وقع رئيس نادي الهلال الاستاذ سامي الجابر، منذ قليل عقد التعاقد مع اللاعب البيروفي كاريلو لمتثيل الفريق بالإعارة لمدة عام واحد، في العاصمة الإسبانية مدريد.

يتأهب ” كاريلو ” للالتحاق بمعسكر الفريق في النمسا، وسبق له أن تدرب تحت إِشرف المدرب سيرجي جيسوس في سبورتينج برشلونة.

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