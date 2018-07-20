بالفيديو.. لولوه الملا : إهانة لي تشبهوني بهيا الشعيبي
هاجمت الفنانة لولوه الملا ، من شبهها بالفنانة الكويتية هيا الشعيبي ، مٌؤكده : أنا لا أٌشبه أحد .
وقالت لولوه في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مع فائق حبي واحترامي لحبيبتي وأختي هيا الشعيبي أنا ما أشبه أحد ، سواءاً ممثلة أو أي واحده ، مع احترامي لهم لكن ما تقولولي لولوه أنتي تشبهين كذا ” .
وتابعت لولوه ، أحس الموضوع تقريباً إهانة لي أو حق أحد تم تشبيهه بشخص آخر ، لأني ما أشبه أحد نهائياً ولا أحد يشبهني ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 3 ساعات
وهو يا صدى الي يدور الشهرة مقطع ويرسل وعليكم الدعاية وإلا كيف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31108 ] نشر منذ 1 ساعة
حرام عليكم ظلمتوا هيا الشعيبي
أنتي تشبهين الدولفين
المهجن الي من أب قرش🦈
وأم دولفينه🐬
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗