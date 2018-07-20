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بالفيديو.. لولوه الملا : إهانة لي تشبهوني بهيا الشعيبي

بالفيديو.. لولوه الملا : إهانة لي تشبهوني بهيا الشعيبي
أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة لولوه الملا ، من شبهها بالفنانة الكويتية هيا الشعيبي ، مٌؤكده : أنا لا أٌشبه أحد .

وقالت لولوه في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مع فائق حبي واحترامي لحبيبتي وأختي هيا الشعيبي أنا ما أشبه أحد ، سواءاً ممثلة أو أي واحده ، مع احترامي لهم لكن ما تقولولي لولوه أنتي تشبهين كذا ” .

وتابعت لولوه ، أحس الموضوع تقريباً إهانة لي أو حق أحد تم تشبيهه بشخص آخر ، لأني ما أشبه أحد نهائياً ولا أحد يشبهني ” .

 

 

 

 

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 3 ساعات

وهو يا صدى الي يدور الشهرة مقطع ويرسل وعليكم الدعاية وإلا كيف

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