بالصور.. أداء صلاة الجنازة على والدة أمير نجران
شهدت مدينة الرياض، صباح اليوم الجمعة، أداء صلاة الجنازة على والدة سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران، عقب صلاة الجمعة، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة.
ونشرت إمارة منطقة نجران، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عدة صور مؤثرة ترصد أداة الصلاة على الفقيدة، حيث يوارى جثمانها الثرى بمقبرة العود.
جاء ذلك بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وكذلك الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.
بالإضافة لذلك، أدى صلاة الميت على الفقيدة الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمعًا من المواطنين.
جدير بالذكر، أن والدة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران، كانت قد وافتها المنية، أمس الخميس.
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طلال[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه
ماجد[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 4 ساعات
انا لله و انا اليه راجعون
عمار[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمه الله وجعل مثواه الجنه وصبر اهله يارب
شجون[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه 💔😢
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها
طلال
حرارة الصيف تخلي الدماغ يغلي ويفوت صح
الديوان من امس معلن وفاة ام امير نجران عليها رحمة الله ونت مطفي النور وعلى سرعة بعد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30400 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمها ويلهم اهلها الصبر والسلوان
همس[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 3 ساعات
البقاء لله وحده الله يرحمها
محمد[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصبرهم علي فراقها ويجعل مثواها الجنه
الوفاء طبعي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10873 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحمها ويغفر لها