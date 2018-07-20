بالصور.. أداء صلاة الجنازة على والدة أمير نجران

سعيد العجل(صدى):

شهدت مدينة الرياض، صباح اليوم الجمعة، أداء صلاة الجنازة على والدة سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران، عقب صلاة الجمعة، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة.

ونشرت إمارة منطقة نجران، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عدة صور مؤثرة ترصد أداة الصلاة على الفقيدة، حيث يوارى جثمانها الثرى بمقبرة العود.

جاء ذلك بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وكذلك الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

بالإضافة لذلك، أدى صلاة الميت على الفقيدة الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمعًا من المواطنين.

جدير بالذكر، أن والدة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران، كانت قد وافتها المنية، أمس الخميس.

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