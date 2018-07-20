بالفيديو.. أستون مارتن Cygnet تعود للحياة بمحرك بقوة V8 ودفع خلفي

لندن(صدى):

انتقد البعض كون سيارة أستون مارتن Cygnet لكونها مجرد سيارة تويوتا iQ, ولكن السيارة التي لدينا هنا ليست مجرد سيارة هاتشباك عادية بلون خاص ، وسيارة المدن تم اعادة احيائها منذ 5 سنوات . وقد رحل المحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر حيث قام مهندسو أستون مارتن الماهرين بوضع محرك V8 سعة 4.7 لتر مستعار من موديل فانتاج S مع زيادة القوة بواقع 97 حصان عن السيارة القياسية لواقع 430 حصان وتحويل السيارة Cygnet الي سيارة مميزة.

وزودت السيارة بناقل حركة Speedshift II أوتوماتيك من 7 سرعات, وتأتي السيارة بنظام دفع أمامي وهذه النسخة الوحيدة من نوعها هنا من Cygnet تم تعديلها للعمل بنظام الدفع الخلفي كما حصلت السيارة على باقة من التغييرات وشملت شاسيه معدل بجانب تعديلات أخرى عديدة. وكما هو متوقع فقد زاد وزن السيارة مقارنة بالموديل القياسي البالغ وزنه 1000 كجم والسيارة الجديدة بوزن 1375 كجم وتوزيع للوزن بواقع 50:50 .

وللحفاظ على خفض وزن السيارة, فقد تم تعديل المقصورة الداخلية للسيارة لتشمل مقاعد ريكارو خاصة ولوحة قيادة جديدة من ألياف الكربون. وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في الساعة في 4.2 ثانية مع الوصول لسرعة قصوى تبلغ 274 كم في الساعة.