برعاية أمير الرياض.. إطلاق حملة للتبرع بالدم لمدة 3 أيام

سعيد العجل(صدى):

انطلاقاً من الشراكة المجتمعية ودور الجهاز الأمني في خدمة كافة شرائح المجتمع، وبمباركةٍ من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه “حفظهما الله” ، فقد نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة منطقة الرياض حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع مدينة الملك فهد الطبية ممثلةً بإدارة بنك الدم من خلال توفير عربة طبية بكامل طاقمها بساحة مجمع قصر الحكم الإداري.

حيث بدأت الحملة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١١/٤ واستمرت لمدة ثلاثة أيام شارك بها منسوبي الشرطة وموظفي أمارة المنطقة والأمانة ولاقت إقبالاً من المواطنين الذين تهافتوا للتبرع في تفاعل إيجابي دعماً لإخوانهم المرضى.