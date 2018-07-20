” شاب ” يحرق سيارة صديقه لاختفاء 50 دينارا

المنامة(صدى):

قام شاب بحريني بحرق سيارة صديقه؛ الذي مكث بمنزله بعد اكتشافه اختفاء 50 دينارًا ” 135 دولارًا ” كانت بحوزته.

وبالتطرق للتفاصيل، كان المتهم قد حدثا بينه وبين أهله مشكلة، فتوجه إلى منزل صديقه ونام لديه في المنزل، واستيقظ صباح اليوم التالي وبحث عن الأغراض التي كانت بحوزته، فاكتشف اختفاء مبلغ قدره 50 دينارًا، لكن الصديق أكد أنه لا يعلم شيئًا عن المبلغ.

وأوضحت المصادر أن المتهم قام بعد ذلك بفتح سيارة صديقه الذي تتوقف خارج المنزل، وقام بقيادتها حتى وصل لـ ” سلماباد ” وتوقف في إحدى الساحات وقام بسكب الوقود عليها، ثم أشعل سيجارة ورماها على السيارة وانصرف، وتوجه في اليوم التالي إلى مركز الشرطة وسلم نفسه معترفًا بحرق السيارة.