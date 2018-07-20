بعد فضيحة أكبر فدية.. بن سحيم يجلد قطر: ما اتعسكم واتعس حلفاؤكم

طلال الضوي(صدى):

استنكر المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، اليوم الجمعة، حال الشعب القطري والدولة على يد تنظيم الحمدين، كاشفًا دلائل جديدة تؤكد دعم الحمدين للإرهاب.

ونشر ” بن سحيم ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، تقرير لـBBC يكشف فضيحة دفع قطر 1.15 مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية.

وقال في تغريدة له ” بعد أن كانت بلادنا مسالمة آمنة يضرب بها المثل في الاعتدال والتسامح، تحولت على أيدي نظام الحمدين إلى دولة داعمة للارهاب، من سمح لكم بانفاق مليارات الدولارات من حقوق الشعب القطري دعمًا للإرهاب وأهله؟! ”

كما وجه رسالة إلى تنظيم الحمدين، قائلًا ” قاسم سليماني تعاونتم معه ودعمتموه، زعماء الميليشيات تواصلتم معهم ومولتموهم، وبعد أن كان حلفاؤكم السعودية والإمارات والبحرين، استبدلتموهم بالحوثيين وحزب الله وجبهة النصرة، ما اتعسكم واتعس حلفاؤكم “.