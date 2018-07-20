بعد فضيحة أكبر فدية.. بن سحيم يجلد قطر: ما اتعسكم واتعس حلفاؤكم
استنكر المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، اليوم الجمعة، حال الشعب القطري والدولة على يد تنظيم الحمدين، كاشفًا دلائل جديدة تؤكد دعم الحمدين للإرهاب.
ونشر ” بن سحيم ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، تقرير لـBBC يكشف فضيحة دفع قطر 1.15 مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية.
وقال في تغريدة له ” بعد أن كانت بلادنا مسالمة آمنة يضرب بها المثل في الاعتدال والتسامح، تحولت على أيدي نظام الحمدين إلى دولة داعمة للارهاب، من سمح لكم بانفاق مليارات الدولارات من حقوق الشعب القطري دعمًا للإرهاب وأهله؟! ”
كما وجه رسالة إلى تنظيم الحمدين، قائلًا ” قاسم سليماني تعاونتم معه ودعمتموه، زعماء الميليشيات تواصلتم معهم ومولتموهم، وبعد أن كان حلفاؤكم السعودية والإمارات والبحرين، استبدلتموهم بالحوثيين وحزب الله وجبهة النصرة، ما اتعسكم واتعس حلفاؤكم “.
حسين مودل[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 4 ساعات
لن يطول حكم الحمدين ولا حكم ولد موزه
ساستنا لديهم سياسة النفس الطويل يعني مهما طالت سوف ندق خشمهم ولو حبينا ندق خشمهم في ساعه تسطيع ولكن الشعب الشقيق يحتم علينا سياسة النفس الطويل
طلال[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعطيك الف عافيه 🙌
عمار[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 4 ساعات
إضرب بيد من حديد وفقك الله وطيب وجهك 💪💪
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم إنهم المعنى الحقيقي والتفسير المنطقي للتعاسة
بس دام بالعرب سلمان القزم يبقى قزم
ناصر السعيد ضباء[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
سحقا للخائن سلطان بن سحيم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 3 ساعات
ناصر السعيد موزة
السحق لمن جلب العار لأهل قطر
والسحق لمن باع نفسة لريال قطر
والسحق لمن كان مثلك يا ذباب قطر