بالفيديو.. مقاتلات التحالف تدمر عربات نقل وأسلحة تابعة للحوثيين بصعدة

فهمي محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو، تمكن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من تدمير عربات نقل وأسلحة ومركز قيادة وسيطرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في صعدة.

وأظهر المقطع، مشاهد دقيقة لاستهداف عربة عسكرية تقل إمدادات المليشيا الإرهابية، وقصف عربة عسكرية تقل أسلحة، في حين تم استهداف مدفع عيار 55 تابع للحوثيين وصناديق أسلحة، فضلًا عن قصف عربة تقل أسلحة في مديرية باقم.

كما رصد الفيديو، مهاجمة قوات التحالف لعناصر تابعة للمليشيا الإرهابية، في جبهة الملاحيظ بمحافظة صعدة، وذلك في ظل تقدم الجيش الوطني اليمني، في عمق صعدة من 3 محاور، حيث حقق الجيش تقدمًا في جبهة الملاحيظ.