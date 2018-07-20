بالفيديو.. مقاتلات التحالف تدمر عربات نقل وأسلحة تابعة للحوثيين بصعدة
وثق مقطع فيديو، تمكن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من تدمير عربات نقل وأسلحة ومركز قيادة وسيطرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في صعدة.
وأظهر المقطع، مشاهد دقيقة لاستهداف عربة عسكرية تقل إمدادات المليشيا الإرهابية، وقصف عربة عسكرية تقل أسلحة، في حين تم استهداف مدفع عيار 55 تابع للحوثيين وصناديق أسلحة، فضلًا عن قصف عربة تقل أسلحة في مديرية باقم.
كما رصد الفيديو، مهاجمة قوات التحالف لعناصر تابعة للمليشيا الإرهابية، في جبهة الملاحيظ بمحافظة صعدة، وذلك في ظل تقدم الجيش الوطني اليمني، في عمق صعدة من 3 محاور، حيث حقق الجيش تقدمًا في جبهة الملاحيظ.
حسين مودل[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 4 ساعات
وين الفيديو
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 3 ساعات
يسوي براد شاي وجاي
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 ساعات
” وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة للتبرع بالدم لجنودنا المرابطين ”
لماذا فقط التبرع بالدماء من أجل المرابطين . يجب أن تقام إيضا حملات تبرع بالمال من قبل المواطنين لإخوانهم المرابطين بالحد الجنوبى وللشهداء .. هل التبرع لفلسطين وسوريا أفضل من جنودنا المرابطين على حماية الحدود ؟ الجهاد بالمال مقدم.. قدمه على الجهاد بالنفس؛ لقوله تعالى: انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:41]، وقال تعالى: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [التوبة:19]. التبرع بالمال والدماء هو رفع الروح المعنوية لجنودنا الأبطال وأيضا مشاركة المواطنين الجنود نفسيا ومعنويا , هذة هى لحمة الوطن . التبرع بالمال هذا فرض وواجب على جميع الشركات والمؤسسات الربحية بالدولة .. مثل شركة الإتصالات شركة المياة الوطنية شركة الكهرباء وغيرها .. هذا هو التلاحم الدينى والإجتماعى . هناك بعض الصيدليات بالمملكة تقدم ” تخفيضات ” على الدواء لصالح المرابطين فى الحد الجنوبى وشهداء الواجب .. التخفيضات نوع من أنواع التبرع بالمال , مثل مكاتب العقار الصيدليات الأسواق المركزية أسواق الغذاء والملابس أسواق الجملة البنوك الخاصة والتجارية وغيرها .