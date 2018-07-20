بالفيديو.. انطلاق ” رينو ميجان RS تروفي ” بمزيد من القوة والعزم

باريس(صدى):

أعلنت رينو عن تقديم نسخة ميجان RS تروفي الأكثر سخونة واثارة بباقة من التحديثات المميزة التي تشمل محرك 1.8 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني يولد مزيد من القوة التي تبلغ 296 حصان بدلاً من 276 حصان وعزم دوران 390 نيوتن متر في السابق والذي ارتفع ليبلغ 400 نيوتن متر مع النسخة المانيوال و420 نيوتن متر للنسخة بناقل ثنائي القابض أوتوماتيك.

وستأتي السيارة بصورة قياسية بشاسيه Cup وتعليق أقوى ونظام تفاضلي ميكانيكي Torsen محدود الانزلاق كما سترتكز السيارة على عجلات ألومنيوم 19 بوصة مع اطارات بريدجستون بوتينزا S001 وعجلات 19 بوصة أخف في الوزن 2 كجم .

كما زودت السيارة بمكابح بريمبو حمراء اللون مع ممتصات صدمات أكثر قوة بواقع 25% ونوابض تعليق أقوي 30% من المتواجدة في ميجان RS. ويتوفر للسيارة توجيه رباعي مع دوران العجلات الخلفية في اتجاه معاكس للعجلات الأمامية على السرعات المنخفضة وفي نفس الاتجاه في السرعات العالية ، ومقابل تكلفة اضافية يمكن تزويد السيارة بمقاعد ريكارو وفرش ألكانتارا .

وبالنسبة للنسخة المانيوال من السيارة فيمكنها التسارع في 5.7 ثانية بواقع 0.1 من الثانية أقل من ميجان RS وتبلغ سرعتها القصوى 260 كم في الساعة . وستتوفر السيارة في أوروبا في نهاية العام .