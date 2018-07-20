إنهاء قطيعة استمرت 14 عاما بين أفراد إحدى القبائل بـ ” بلقرن “

تمكن عدد من الأعيان ومشايخ القبائل من إنهاء قطيعة استمرت لـ14 عامًا، بين أفراد قبيلة ” آل سلمة ” بمحافظة بلقرن؛ كانت قد أدت لانقسام القبيلة إلى قسمين.

وبالتطرق للتفاصيل، تم توقيع الطرفين على وثيقة الصلح التي تم الاتفاق عليها، ليتسامح الطرفان؛ وتعود القبيلة لسابق عهدها يسودها الود والتسامح وروح الأخوة، وذلك بعد مساع قادها رجل الأعمال ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع الشيخ علي بن خفير آل مسعد، بمشاركة شيخ شمل ونواب قبائل دحيم، في رأب الصدع، منذ نحو شهرين.

من الجدير بالذكر أن العديد من الشخصيات البارزة كانت قد سعت خلال السنوات الماضية؛ لأصلاح البين وإنهاء حالة التباغض والهجران وقطيعة الرحم بين أفراد القبيلة؛ إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح.