” المسند ” : موسم ” طباخ اللون ” سيسفر عن سقوط أمطار رعدية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

بيّن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، المتخصص بالطقس والفلك، أن موسم ” طباخ اللون ” ، سيتسبب في سقوط أمطار رعدية صيفية بالمملكة.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” المسند ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قال فيها: ” هل تسقط الأمطار في موسم طباخ اللون؟ غالباً في فترة طباخ اللون تمتد الجبهة شبه المدارية المحملة بكميات من بخار الماء حيث تتوغل شمالاً لتبلغ منطقة مكة وأحياناً منطقة المدينة فضلاً عن المرتفعات الجنوبية الغربية ” .

وأضاف ” المسند ” في تغريدة أخرى: ” وقد تتسبب بإذن الله بسقوط أمطار رعدية صيفية جميلة في تلك الجهات من المملكة، وبشكل نادر قد تبلغ أجزاء من الوسطى، وقد تصحب برياح نشطة وهابطة من السحب الركامية والتي قد تثير الغبار، وأحياناً تبلغ سرعتها أكثر من 100كم في الساعة فتتسبب بأضرار في الممتلكات ” .