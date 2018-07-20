” الحج والعمرة ” تخصص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج هو كالتالي: هنا ، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: هنا ، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.