” الحج والعمرة ” تخصص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج هو كالتالي: هنا ، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: هنا ، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج.
يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاكم بالخير
بس ولد موزة ماخذ فتوى من القرضاوي عن الخامنئي بعدم جواز الحج إلا على خطوط قطر وبس
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود حفظة الله ورعاة أمير مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الذى أبهر العالم أجمع على مجهودة لخدمة الحرمين الشريفين والإنجاز الذى حققة تحت إشراف وتوجية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظة الله وأكرمة فى الدنيا والأخرة .. ملوك آل سعود لم ولن يقصروا أبدا فى خدمة الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية جمعا .. ومهما قلنا ومدحنا وفعلنا فهذا قليل لما نقدمة نحن المواطنين فى خدمة الوطن وآل سعود .