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بالفيديو.. توأم شيرين عبدالوهاب تظهر إلى العلن

بالفيديو.. توأم شيرين عبدالوهاب تظهر إلى العلن
أماني الغامدي(صدى):

ظهرت في الوسط ” توأم ” للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على غرار توأم العديد من الفنانين والفنانات.

وتعيش الشابة العراقية رؤى العزاوي توأم شيرين عبدالوهاب في العراق، وتعشق الفن والموسيقى أيضًا، حيث تعمل منسقة موسيقى ” دي جي نسائي “.

وأثار وجه الشبه الكبير بين الشابة العراقية والفنانة شيرين عبدالوهاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكده ” العزازي ” أن الناس يوقفونها في الشارع لاعتقادهم أنها الفنانة شيرين.

وظهرت الفتاة الشابة البالغة من العمر 28 عامًا في مقابلة مع موقع ” يلا ” ، الذي نشر مقع الفيديو على موقع ” يوتيوب “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 5 ساعات

يخلق من الشبه أربعين
ياترى أين 39 دهــر

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