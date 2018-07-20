بالفيديو.. توأم شيرين عبدالوهاب تظهر إلى العلن
ظهرت في الوسط ” توأم ” للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على غرار توأم العديد من الفنانين والفنانات.
وتعيش الشابة العراقية رؤى العزاوي توأم شيرين عبدالوهاب في العراق، وتعشق الفن والموسيقى أيضًا، حيث تعمل منسقة موسيقى ” دي جي نسائي “.
وأثار وجه الشبه الكبير بين الشابة العراقية والفنانة شيرين عبدالوهاب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكده ” العزازي ” أن الناس يوقفونها في الشارع لاعتقادهم أنها الفنانة شيرين.
وظهرت الفتاة الشابة البالغة من العمر 28 عامًا في مقابلة مع موقع ” يلا ” ، الذي نشر مقع الفيديو على موقع ” يوتيوب “.
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