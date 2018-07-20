المكيفات تشكل 70% من قيمة فاتورة الكهرباء

عادل الحربي(صدى):

كشف مختصون بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن تسبب المكيفات الكهربائية في 70% من قيمة فاتورة الكهرباء، خاصة في فصل الصيف، موضحين أن المكيفات في المملكة استهلكت حوالي 52% من استهلاك الكهرباء في عام 2012م.

وأشار المختصون، إلى أن معدل نمو مبيعات المكيفات في المملكة، يبلغ 12% سنويًا، في حين تقدر عدد المكيفات المركبة حاليًا في المملكة ما بين 25 مليون مكيف إلى 30 مليون مكيف، ويشكل المكيف الشباك حوالي 70%.

ولفت المختصون، إلى أن أجهزة التكيف ذات الوحدتين ” مكيفات الإسبليت ” ، يعد أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا من أجهزة التكييف الوحدة واحدة ” مكيفات الشباك ” .