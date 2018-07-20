اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراءات تبليغ الخصوم في القضايا العمالية
أًصدر مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراءات تبليغ الخصوم في القضايا العمالية.
وأوضح المجلس في قراره أنه يجوز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استعمال الوسائل الإلكترونية الآتية ” الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية “.
كما قرر المجلس أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء حيال التبليغ بالوسائل المشار إليها في القرار.
طلال[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يعطيكم العافيه جهودكم رائعه صراحه معنا 😍
عمار[ عدد التعليقات: 899 ] نشر منذ 4 دقائق
اصبح كل الاشياء الكترونيه هذا الزمن وهكذا تسهل كثيرا علينا الحمدلله