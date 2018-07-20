علي القحطاني (صدى):

أًصدر مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراءات تبليغ الخصوم في القضايا العمالية.

وأوضح المجلس في قراره أنه ‏يجوز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة بأعمالها استعمال الوسائل الإلكترونية الآتية ” الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية “.

كما قرر المجلس أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء حيال التبليغ بالوسائل المشار إليها في القرار.