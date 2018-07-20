تعليق تركي آل الشيخ على بيان الأهلي المصري

نواف السالم(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، على بيان النادي الأهلي المصري بعد تنازله عن القضايا بين الطرفين.

وأكد ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” فيسبوك “، أنه تنازل عن القضايا بسبب حبه للنادي الأهلي ولكن لم يعتذر لأحد، مؤكدًا أن علاقته بالنادي الأهلي ورئيسه وجمهوره علاقة احترام وتقدير.

وقال في منشور له ” انا تنازلت عن القضايا وابديت حبي للنادي الأهلي، معرفش الي بيقول مدام اعتذر احنا مسامحين! انا لم اعتذر لأحد، ولمن يقول وبما انك تنازلت نحن متنازلين اقول وبوضوح، انا تنازلت عن حق، وأنتم أرجو منكم أن لا تتنازلوا عن شيء.. كفايه عجرفه ملهاش لازمة ولا طعم ..عيب.! “.

يُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد أصدر بيانًا حول تنازل تركي آل الشيخ عن كافة القضايا ضد النادس، قائلًا ” يثمن مجلس إدارة النادي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف “.