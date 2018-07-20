تعليق تركي آل الشيخ على بيان الأهلي المصري
علق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، على بيان النادي الأهلي المصري بعد تنازله عن القضايا بين الطرفين.
وأكد ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” فيسبوك “، أنه تنازل عن القضايا بسبب حبه للنادي الأهلي ولكن لم يعتذر لأحد، مؤكدًا أن علاقته بالنادي الأهلي ورئيسه وجمهوره علاقة احترام وتقدير.
وقال في منشور له ” انا تنازلت عن القضايا وابديت حبي للنادي الأهلي، معرفش الي بيقول مدام اعتذر احنا مسامحين! انا لم اعتذر لأحد، ولمن يقول وبما انك تنازلت نحن متنازلين اقول وبوضوح، انا تنازلت عن حق، وأنتم أرجو منكم أن لا تتنازلوا عن شيء.. كفايه عجرفه ملهاش لازمة ولا طعم ..عيب.! “.
يُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد أصدر بيانًا حول تنازل تركي آل الشيخ عن كافة القضايا ضد النادس، قائلًا ” يثمن مجلس إدارة النادي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف “.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1816 ] نشر منذ 5 ساعات
اخ تركي ترى المصريين سددولك واحد صفر
مئات ملايين الجنيهات كعيتها
والنهاية قالو بصوت واحد لوسمحت ضف
فبلاش مناقزة وتصريحات ونت عارف الربع قبضوك الباب
عبدالله مكافح الفساد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 ساعات
يابن سلمان رياسة الرياضة مايصلح لها الا امير .. صاحبك هذا اشغلنا بمصر ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 4 ساعات
جاه منصب لم يحلم به لذلك صار من المرتزقة وهذا ديدن من ولي منصب وهو ليس من أهله..
فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفقك يا ال الشيخ…رجل كلف من الدوله نسال الله له التوفيق والسداد
طلال[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 4 ساعات
دائما انت مثال للرجل المسالم الطيب الله يعطيك العافيه
ماجد[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب الله وجهك وادام عزك وكرمك وعطائك 🙌
عمار[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 4 ساعات
لايهمونك صح كلامك والله ،، الله يعطيك العافيه
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يحفظ علاقتنا بمصر دائما بلد الحب والكرامه والجمال 😍😍
حسين مودل[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 4 ساعات
ضاعت الفلوس ومنتخبنا ما ينفع بريال
ادعم المصريين لعله ينفع فيهم ونشوفهم في جميع اابطولات
همس[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يهدينا ويهدي الجميع ويصلح الاحوال يارب
براغى[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 4 ساعات
رجل طيب ولكن مشكلته ماعنده حنكة ادارية وسياسية وردود افعاله دوما انفعالية وسهل التاثير عليه
شجون[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 4 ساعات
تركي آل شيخ 😍😍👏👏👏
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30400 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
زائر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
أثقل شوي ريح الجرائد يوم في الأسبوع
سليمان القبيسي ام صلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
فقالها ابن الشبرمي لا فض فوه
يا تركي ابن الشيخ يا مال البعر
عبود[ عدد التعليقات: 2036 ] نشر منذ 47 دقيقة
انا سمعت اغنية طلعوها المصريين على وزير الرياضة حقنا ، والله انقهرت وانا ما احب الرياضة اصلا ، لكن طالما يقول انو يحبهم الله يوفقهم .