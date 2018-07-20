إنقاذ راكب دراجة من الموت بمساعدة ” كلب ضال “

وكالات(صدى):

نجا راكب دراجة روماني، من الموت بعدما أصيب خلال جولة في منطقة جبلية، بمساعدة غير متوقعة من كلب ضال، ظل بجواره يمنحه الدفء حتى وصلت فرق الإنقاذ.

وكان راكب الدراجة، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، قد أصيب في منطقة جبال سيمنيك بغرب رومانيا، حتى جاء مسعفو الإنقاذ في الجبال لإنقاذه، وأعجبوا بلفتة الكلب، ونشروا القصة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وقال أحد هؤلاء المسعفين: ” المفاجأة الكبرى، والجانب العاطفي من هذا الحادث هو أن الدراج سقط وظل راقدًا على الطريق، وجاء كلب من الغابة ورقد بجوار الضحية لتدفئته بجسده، وعندما وصلنا لم يغادر الكلب جانب الرجل وظل هناك لحين وصول سيارة الإسعاف ” .

وكان الرجل لديه ترقوة مكسورة، وانخفاض طفيف في درجة الحرارة عندما وجده رجال الإنقاذ، في حين ظل الكلب بالقرب من سيارة الإسعاف، وركض وراءها حتى بعدما انطلقت بعيدًا.

أما عن الكلب المُنقذ، فقد وجد له مأوى جديدًا، حينما قرر مسئول عام من مجلس مقاطعة كاراس سيفرين، أن يتبناه.