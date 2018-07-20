بالفيديو.. مشاكل البشرة .. أسباب علاجات

أماني الغامدي(صدى):

ناقش برنامج ” صباح السعودية ” مشاكل الشعر واسبابها وعلاجها بحضور الدكتورة إجلال الجلالي أستاذة التغذية .

وقالت إجلال ، مهما أهتمت المرأة ببشرتها من الخارج ويكون من الداخل الميكانيزم تبع الإفرازات والأكسدة مو صح ، مهما كان حلو من الخارج ، من الداخل لن يتصلح .

وتابعت الدكتورة إجلال ، أفضل شئ أننا نعيد طبيعة أكلنا ونأخذ الفوائد ، ونهتم بالأطعمة التي تنقي البشرة ومضادة للأكسدة ، فهذه هي ما تساعد أن البشرة تكون حرة ، ويجب الاهتمام بتناول الفواكة التي تحتوي على فيتامينات هامة للبشرة مثل الببايا والموز والفراولة .

وأضافت ، هناك أسباب كثيرة لشحوب الوجه ، مثل الدورة الشهرية للفتيات حيث تفقد الكثير من الحديد عليها أن تعوضه قبل حلول الدورة التالية ، ويجب أن نعالج السبب في شحوب الوجه ونقص الحديد ، والاهتمام بالسوائل .

مٌشيره إلى أنه يحتاج الإنسان من أثنين إلى ثلاث حبات فاكهة للأستفادة بفيتاميناتها ، ويفضل تناول الفاكهة أثناء الأكل أو بعدها مباشرة ، علينا تناولها بين الوجبات .

واستطردت قائلة ، يمكن الاستعاضه عن الفاكهة بالمكسرات مثل اللوز الحلو والبندق والجوز هاذولا غنيين جداً بالفيتامينات .