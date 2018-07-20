الحكم على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بالسجن 8 سنوات
أصدر القضاء الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، على ” بارك غيون-هي ” الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بالسجن 6سنوات.
وجاء هذا الحكم على خلفية تلقيها أموالاً من جهاز الاستخبارات، وبالسجن سنتين أخريين؛ لتدخلها بطريقة غير مشروعة في الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن ” بارك ” تمضي عقوبة بالسجن 24 عامًا، وفقًا لحكم صدر عليها في أبريل؛ في إطار فضيحة فساد كبيرة أدت إلى مظاهرات هائلة.
ماجد[ عدد التعليقات: 2019 ] نشر منذ 43 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مرتشي ظالم مجرم
همس[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 42 دقيقة
تستاهل والله هذه نهايه كل من يخالف القانون ويخالف القواعد