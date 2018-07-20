الحكم على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بالسجن 8 سنوات

سول(صدى):

أصدر القضاء الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، على ” بارك غيون-هي ” الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بالسجن 6سنوات.

وجاء هذا الحكم على خلفية تلقيها أموالاً من جهاز الاستخبارات، وبالسجن سنتين أخريين؛ لتدخلها بطريقة غير مشروعة في الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن ” بارك ” تمضي عقوبة بالسجن 24 عامًا، وفقًا لحكم صدر عليها في أبريل؛ في إطار فضيحة فساد كبيرة أدت إلى مظاهرات هائلة.