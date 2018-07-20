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الحكم على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بالسجن 8 سنوات

الحكم على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بالسجن 8 سنوات
سول(صدى):

أصدر القضاء الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، على ” بارك غيون-هي ” الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بالسجن 6سنوات.

وجاء هذا الحكم على خلفية تلقيها أموالاً من جهاز الاستخبارات، وبالسجن سنتين أخريين؛ لتدخلها بطريقة غير مشروعة في الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن ” بارك ” تمضي عقوبة بالسجن 24 عامًا، وفقًا لحكم صدر عليها في أبريل؛ في إطار فضيحة فساد كبيرة أدت إلى مظاهرات هائلة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2019 ] نشر منذ 43 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل في كل مرتشي ظالم مجرم

[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 42 دقيقة

تستاهل والله هذه نهايه كل من يخالف القانون ويخالف القواعد

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