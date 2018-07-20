” الجوازات ” تعلن عن جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

حمود العنزي(صدى):

تستعد جوزازات جدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث الاستعدادت الكبيرة التي تقدمها المملكة للحجاج وتسهيل إجراءات وصولهم والانتقال لمقر سكنهم بكل يسر وسهولة.

وفي هذا السياق، أوضح العقيد سليمان بن محمد اليوسف، قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن في هذا العام طبق نظام جديد في الحج وهو نظام تسجيل المسافرين، والمسمى بنظام ” سيتا ” وهذا النظام يخدم جميع الجهات التي تقوم بخدمة الحجاج ومنها مطار الملك عبدالعزيز الذي يستقبل الحجاج.

وأبان ” اليوسف ” أن الرحلة القادمة من ماليزيا أو إندونيسيا شبيهة بالرحلة القادمة من الرياض مثلاً، مشددًا على أن الدولة وفرت هذه الخدمة ممثلة في أجهزتها المختلفة، ومنها مطار الملك عبدالعزيز، ملفتًا الانتباه إلى أن أن جوازات مطار الملك عبدالعزيز لديه الجاهزية الكاملة لخدمة الحجاج.

وأشار إلى أن عدد العاملين في قوة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي يتجاوز 2000 ضابط وفرد ومراقبة بجميع صالات مطار الملك عبدالعزيز؛ وذلك لإنهاء إجراءات الحجاج.

وعن الخدمة الجديد الذي سيتم طرحها هذا العام، ذكر ” اليوسف ” أن هذه الخدمة متمثلة في موافقة سمو أمير المنطقة على إنهاء إجراءات دخول الحجاج القادمين من أمريكا وأوروبا، عبر الصالات الشمالية والجنوبية؛ للتخفيف عن حجاج بيت الله الحرام.

وقال ” اليوسف ” أن عدد الكاونترات هذا العام بلغ 200 كاونتر؛ لإنهاء إجراءات قدوم الحجاج، مقابل 140 كاونترًا تعمل في حج العام الماضي، إضافة إلى الصالة الجنوبية والصالة الشمالية لاستقبال الحجاج، حيث يبلغ عدد الكاونترات في الصالة الشمالية 50 كاونترًا، وفي الجنوبية يبلغ عدد الكاونترات 40 كاونترًا.

وفيما يتعلق بدور العنصر النسائي بأعمال الجوازات بالحج، أوضح أنه تم تزويد قوة جوازات الحج بعدد 60 عنصرًا نسائيًا؛ للعمل في إدخال بيانات الحجاج من العنصر النسائي، حيث تم تزويدهم بدورات أنظمة الحج.