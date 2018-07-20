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مصرع 11 سائحا غرقا إثر انقلاب قارب في أمريكا

مصرع 11 سائحا غرقا إثر انقلاب قارب في أمريكا
واشنطن(صدى):

شهدت ولاية ميسوري الأمريكية، مصرع 11 سائح غرقًا وإصابة 7 آخرين، إثر انقلاب قارب على متنه سياح، وذلك في بحيرة ” تيبل روك ” .

ويرجع سبب انقلاب القارب إلى الرياح القوية التي شهدتها البحيرة، أمس ليلة الخميس، علمًا بأنه جارِ البحث عن 5 مفقودين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2093 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 1 ساعة

نسمع كثير من الحوداث الفتره الاخيره الله يكفينا الشر ويحفظنا ويبعد عنا الاذي يارب

[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمهم ويغفرلهم باذن الله ويصبر اهلهم

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