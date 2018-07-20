مصرع 11 سائحا غرقا إثر انقلاب قارب في أمريكا

واشنطن(صدى):

شهدت ولاية ميسوري الأمريكية، مصرع 11 سائح غرقًا وإصابة 7 آخرين، إثر انقلاب قارب على متنه سياح، وذلك في بحيرة ” تيبل روك ” .

ويرجع سبب انقلاب القارب إلى الرياح القوية التي شهدتها البحيرة، أمس ليلة الخميس، علمًا بأنه جارِ البحث عن 5 مفقودين.