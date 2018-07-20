رئاسة الحرمين تعلن عن فتح باب التسجيل للعمل الميداني للنساء بموسم الحج

علي القحطاني (صدى):

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، صباح اليوم الجمعة، ممثلة في الإدارة العامة النسائية بالمسجد الحرام، عن فتح باب التسجيل والقبول لموسم الحج من عام 1439هـ، للعمل الميداني داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن التقديم يتطلب عدة شروط هي:

– العمر: لا يقل عن 22 سنة ولا يزيد عن 45 سنة.

– الجنسية: سعودية.

– المؤهل: لا يقل عن الثانوية العامة.

– المظهر: الالتزام بالحجاب الشرعي.

وبيّنت الرئاسة، أنه ستتم مقابلة المتقدمات من تاريخ 11/11/1439هـ، حتى 13/11/1439هـ، مشيرة إلى أنه سيتم إلحاق المقبولات للعمل ببرنامج تأهيلي ابتداءً من تاريخ 16/11/1439هـ، وهو شرط لمباشرة العمل بالمسجد الحرام.

ولفتت رئاسة الحرمين، إلى أنه على الراغبات في التقديم، إرسال رسالة وسيتم الرد للتسجيل، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]