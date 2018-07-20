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يوفنتوس يبيع 520 ألف قميص باسم ” كريستيانو رونالدو “

يوفنتوس يبيع 520 ألف قميص باسم ” كريستيانو رونالدو “
ماجد محمد(صدى):

استقبل نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بمكسب كبير بعدما تمكن من ضمه إلى صفوفه، حيث باع النادي نحو520 ألف قميص تحمل اسم ” كريستيانو رونالدو” في 24 ساعة فقط من إطلاقها للبيع.

ويحصل النادي على نحو 10%إلى 15 % فقط من عائد المبيعات الذي تحققه الشركة المصنعة للأدوات الرياضية، أي تصل حصة يوفنتوس من مبيعات ” أديداس ” لقميص كريستيانو والبالغة 60 مليون دولار نحو 6 إلى 9 ملايين دولار.

وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى يوفنتوس الإيطالي بعقد قيمته 117 مليون دولار، ناهيًا مسيرته مع ريال مدريد التي امتدت أكثر من 10 سنوات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2093 ] نشر منذ 1 ساعة

رونااااالدو هتوحشنااا كثيراا

[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 1 ساعة

صاحب اسم كبير الله يوفقه في القادم باذن الله

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