يوفنتوس يبيع 520 ألف قميص باسم ” كريستيانو رونالدو “

ماجد محمد(صدى):

استقبل نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بمكسب كبير بعدما تمكن من ضمه إلى صفوفه، حيث باع النادي نحو520 ألف قميص تحمل اسم ” كريستيانو رونالدو” في 24 ساعة فقط من إطلاقها للبيع.

ويحصل النادي على نحو 10%إلى 15 % فقط من عائد المبيعات الذي تحققه الشركة المصنعة للأدوات الرياضية، أي تصل حصة يوفنتوس من مبيعات ” أديداس ” لقميص كريستيانو والبالغة 60 مليون دولار نحو 6 إلى 9 ملايين دولار.

وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى يوفنتوس الإيطالي بعقد قيمته 117 مليون دولار، ناهيًا مسيرته مع ريال مدريد التي امتدت أكثر من 10 سنوات.