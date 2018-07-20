قاومي علامات تقدم سن البشرة بماسكات بذور الشيا

أماني الغامدي(صدى):

إن التقدم في العمر فكرة تخاف منها كل سيدة، فبالطبع كلهن يبحثن عن الشباب الدائم، بخاصة بشرة الوجه، بظهور التجاعيد، وترهّل الجلد، لهذا على كل سيدة الاعتناء ببشرتكِ من الصغر، من أجل الوقاية من التجاعيد، والحفاظ على بشرة كلها حيوية.

وتعتبر بذور الشيا من أهم المواد الأفضل في علاج تقدم سن البشرة، تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجلد للحفاظ على نضارته مثل فيتامين Eو A ، وتحتوي على مرطبات طبيعية للبشرة، تمنعها من الجفاف، كما تحارب بقع الشمس، وحبوب الشباب.

ماسكات طبيعية ببذور الشيا

ماسك بذور الشيا والأفوكادو

– ملعقة كبيرة من بذور الشيا

– ثمرة أفوكادو مهروسة

– ملعقة صغيرة عسل

– انقعي بذور الشيا في ماء دافىء طوال الليل، ثم اطحني البذور جيدًا، وأضيفها للأفوكادو والعسل.

– ضعي الماسك على وجهكِ لمدة نصف ساعة.

– اشطفي وجهكِ بالماء جيدا.

كرري الماسك مرة أسبوعيا، لمقاومة التجاعيد، إذ يُعتبر الأفوكادو مع بذور الشيا خليطا غنيا بالكولاجين والفيتامينات لشد البشرة، ومقاومة ترهّل الجلد.

ماسك بذور الشيا مع المايونيز

– ملعقة كبيرة من بذور الشيا المنقوعة والمطحونة

– ملعقة صغيرة مايونيز

اخلطي المكونين مع بعضهما، وضعيه على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة .

أزيلي الخليط واشطفي وجهكِ بالماء ثم غسولكِ الخاص للتخلص من رائحة المايونيز.

كرري الخليط مرة أو مرتين أسبوعياً، حتى وإن كنتِ صبية عشرينية، لمنع أيّ تجاعيد من الظهور، والحصول على بشرة صحية غير شاحبة.