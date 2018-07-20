بالصور.. ضبط بسطات مخالفة تستغل الطرقات غرب الدمام

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية غرب الدمام، ممثلة بإدارة الأسواق، وبالتعاون مع إدارة المجاهدين وشعبة الضبط الإداري، صباح اليوم الجمعة، بسطات مخالفة تحتوي على مواد غذائية مجهولة المصدر، وملابس وأجهزة إلكترونية تقوم عليها عماله مخالفة.

وأوضحت بلدية غرب الدمام، عبر الحساب الرسمي لها على ” تويتر ” ، أن العمالة المخالفة قامت باستغلال الطرقات للإفتراش في منطقة مستودعات حي المنار.

فيما عرضت البلدية، جانبًا من أعمال فحص المواد الغذائية من قبل المختصين بإدارة صحة البيئة، وأيضًا العمل على رفع جميع البسطات وتنظيف الطرقات من المخلفات.