” الإسكان ” : نظام ” إيجار ” يتيح للمستثمرين الخليجيين تأجير عقاراتهم
شرعت وزارة الإسكان ممثلة في نظام الشبكة الإلكترونية ” إيجار ” ، بالسماح للمستثمرين الخليجيين بتأجير عقاراتهم عن طريق نظام إيجار، حيث جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق العقد السريع نهاية شهر يونيو الماضي.
وعن الإمكانيات التي يتيحها نظام ” إيجار ” ، أبانت مصادر مطلعة أنه يُتيح الإمكانية لحاملي ” هوية زائر ” الاستئجار عن طريق الشبكة الإلكترونية، بعد أن كان النظام لا يدعم هذه الفئة سابقًا، بالإضافة لعدم تمكن المستثمر الخليجي من تأجير عقاراته عن طريق الشبكة.
تجدر الإشارة إلى أن شبكة ” إيجار ” تسعى لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، من خلال إطلاق خدمات تُسهل على المتعاملين التعامل مع البرنامج.
من الجدير بالذكر أيضًا، أن شبكة ” إيجار ” جاءت تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 131 القاضي بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ وذلك لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1329 ] نشر منذ 2 ساعتين
برنامج ايجار بيحل كل مشاكل الايجار وتصير كلها تحت نظام واضح ويحفظ حقوق الجميع
طاهر[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 2 ساعتين
5٪ ضريبة على الايجار
عشان كذا سوو نظام ايجار الالكتروني
والمحلات الحين اجباري يسوون حسابات بالبنك عشان الضريبة
طاهر[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 2 ساعتين
5٪ ضريبة على الايجار
عشان كذا سوو نظام ايجار الالكتروني
والمحلات الحين اجباري يسوون حسابات بالبنك عشان الضريبة
طاهر[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 2 ساعتين
5٪ ضريبة على الايجار
عشان كذا سوو نظام ايجار الالكتروني
والمحلات الحين اجباري يسوون حسابات بالبنك عشان الضريبة
طلال[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 2 ساعتين
شبكة ايجار اشوف انها الحل الأمثل لسوق العقاري في تنظيم عملية السداد والحفاظ على العقود
محمد[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتقد دخول المستثمرين الخليجين بينعش الاقتصاد العقاري ويطرح برامج تتناسب مع دخلهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10850 ] نشر منذ 9 دقائق
اهم شيء ساعدو المواطن في ايجاد مسكن له ولعائلته