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” الإسكان ” : نظام ” إيجار ” يتيح للمستثمرين الخليجيين تأجير عقاراتهم

” الإسكان ” : نظام ” إيجار ” يتيح للمستثمرين الخليجيين تأجير عقاراتهم
عادل الحربي(صدى):

شرعت وزارة الإسكان ممثلة في نظام الشبكة الإلكترونية ” إيجار ” ، بالسماح للمستثمرين الخليجيين بتأجير عقاراتهم عن طريق نظام إيجار، حيث جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق العقد السريع نهاية شهر يونيو الماضي.

وعن الإمكانيات التي يتيحها نظام ” إيجار ” ، أبانت مصادر مطلعة أنه يُتيح الإمكانية لحاملي ” هوية زائر ” الاستئجار عن طريق الشبكة الإلكترونية، بعد أن كان النظام لا يدعم هذه الفئة سابقًا، بالإضافة لعدم تمكن المستثمر الخليجي من تأجير عقاراته عن طريق الشبكة.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة ” إيجار ” تسعى لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، من خلال إطلاق خدمات تُسهل على المتعاملين التعامل مع البرنامج.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن شبكة ” إيجار ” جاءت تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 131 القاضي بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ وذلك لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1329 ] نشر منذ 2 ساعتين

برنامج ايجار بيحل كل مشاكل الايجار وتصير كلها تحت نظام واضح ويحفظ حقوق الجميع

[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 2 ساعتين

5٪ ضريبة على الايجار

عشان كذا سوو نظام ايجار الالكتروني

والمحلات الحين اجباري يسوون حسابات بالبنك عشان الضريبة

[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 2 ساعتين

5٪ ضريبة على الايجار

عشان كذا سوو نظام ايجار الالكتروني

والمحلات الحين اجباري يسوون حسابات بالبنك عشان الضريبة

[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 2 ساعتين

5٪ ضريبة على الايجار

عشان كذا سوو نظام ايجار الالكتروني

والمحلات الحين اجباري يسوون حسابات بالبنك عشان الضريبة

[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 2 ساعتين

شبكة ايجار اشوف انها الحل الأمثل لسوق العقاري في تنظيم عملية السداد والحفاظ على العقود

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 2 ساعتين

اعتقد دخول المستثمرين الخليجين بينعش الاقتصاد العقاري ويطرح برامج تتناسب مع دخلهم

[ عدد التعليقات: 10850 ] نشر منذ 9 دقائق

اهم شيء ساعدو المواطن في ايجاد مسكن له ولعائلته

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