” الإسكان ” : نظام ” إيجار ” يتيح للمستثمرين الخليجيين تأجير عقاراتهم

عادل الحربي(صدى):

شرعت وزارة الإسكان ممثلة في نظام الشبكة الإلكترونية ” إيجار ” ، بالسماح للمستثمرين الخليجيين بتأجير عقاراتهم عن طريق نظام إيجار، حيث جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق العقد السريع نهاية شهر يونيو الماضي.

وعن الإمكانيات التي يتيحها نظام ” إيجار ” ، أبانت مصادر مطلعة أنه يُتيح الإمكانية لحاملي ” هوية زائر ” الاستئجار عن طريق الشبكة الإلكترونية، بعد أن كان النظام لا يدعم هذه الفئة سابقًا، بالإضافة لعدم تمكن المستثمر الخليجي من تأجير عقاراته عن طريق الشبكة.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة ” إيجار ” تسعى لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، من خلال إطلاق خدمات تُسهل على المتعاملين التعامل مع البرنامج.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن شبكة ” إيجار ” جاءت تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 131 القاضي بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ وذلك لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها.