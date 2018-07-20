غرفة الرياض تعلن عن 385 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الرياض، عن توفر 385 وظيفة إدارية وفنية بالقطاع الخاص، طرحتها 9 شركات، للسعوديين الراغبين في العمل من الجنسين، وترغب في شغلها بالمؤهلين من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والابتدائية، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– موظف استقبال.

– مدير مالي.

– مدير أمن وسلامة.

– محلل أعمال.

– محامي.

– مدير مشروع.

– فنى مختبر صناعي.

– فني سلامة مهنية.

– فنى شبكات.

– سائق شاحنة.

– حارس أمن.

– سائق رافعة شوكية.

– أمين مستودع.

– موظفة استقبال.

– منسق مواقع.

– مسؤول علاقات عامة.

– أخصائي علاقات حكومية.

– إداري دعم.

– محصل.

– سكرتير.

– مهندس ما قبل البيع.

– مدير حساب.

– خدمات اتصالات.

– مراسل.

– محصل ديون.

– محلل مخاطر.

– خدمة عملاء.

– مسؤول خزينة.

– مسؤول غسيل أموال.

– مدير منطقة مبيعات.

– محاسب عام.

– مهندس حاسب آلي.

– مندوب مبيعات.

– خدمة عملاء.

– مساعد مدير.

– مشرف فترة.

– عضو فريق.

وأوضحت الغرفة، أن الـ 9 شركات التي طرحت الوظائف هي: ” مستشفى دلة، صناعات العزل العربية، الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة، الاتصالات المتكاملة المحدودة، فندق الريتز كارلتون، النايفات للتمويل، الدولية للموارد البشرية، وورث السعودية العربية، شركة الشايع ” .

فيما بيّنت غرفة الرياض، أن موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل تلك الوظائف من قِبل الراغبين، سيكون صباح يوم الأحد الموافق 22 يوليو وحتى الخميس 26 يوليو الجاري، وذلك بمقر الغرفة والشركات.