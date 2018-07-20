استمرارا للعمل على تلبية خدمات الحجاج.. ” الحج والعمرة ” تطلق خدمة مناسكنا

نايف السالم(صدى):

قامت وزارة الحج والعمرة بتدشين تطبيق ” مناسكنا ” الإلكتروني؛ لخدمة الحجاج، ويتم الحصول على التطبيق من خلال الأجهزة الذكية، سواء الهاتف الجوال أو الأجهزة اللوحية.

وجاء ذلك على خلفية مجموعة من الخدمات تقدمها الوزارة؛ لتلبية حاجات الحجاج، خلال رحلتهم في الديار المقدسة، حيث بدأت وزارة الحج والعمرة بتلقي التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت الوزارة أن موقع التسجيل لا يعمل من خارج المملكة، وأنَّ إصدار تصريح الحج لا يتعارض مع الوجود خارج المملكة بعد إتمام الحجز والشراء من داخل المملكة.

كما ناشدت الوزارة الراغبين في التسجيل بالمسار بمسح الكود الذي يظهر على الشاشة، من خلال كاميرا الجوال لدخول الموقع.

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