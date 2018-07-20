إنجاب 5 أبناء أو أكثر يعرضك للزهايمر

أماني الغامدي(صدى):

توصلت إحدى الدراسات الحديثة، إلى أن السيدات اللاتي تنجبنَّ خمسة أبناء أو أكثر، قد تكنّ أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، وذلك بنسبة ٧٠% أكثر من النساء اللاتي تنجبنَّ عددًا أقل من الأبناء.

وطُبقت الدراسة على أكثر من ٣٥٠٠ امرأة ما فوق ٦٠ عامًا، وكان متوسط أعمارهنّ ٧١ عامًا، في كوريا الجنوبية واليونان، واتضح أن النساء اللاتي تعرضن لحمل واحد غير كامل أو إثنين، أقل عرضة لتطور مرض الزهايمر، مقارنةً مع النساء اللاتي لم تحملن بعد.

وتبيّن من خلال الدراسة، أن الدافع الذي يزيد من احتمال تطور مرض الزهايمر عند المرأة، هو الدور الذي تلعبه الهرمونات في جسم المرأة في خلال فترة الحمل.