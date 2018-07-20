على مدى 6 أعوام.. ” أب ” يغتصب ابنته بمساعدة والدتها

كانبرا(صدى):

عانت ” طفلة ” باستراليا، من الاغتصاب المتكرر على يد والدها بمساعدة والدتها، حيث كانت تسمح ” الأم ” للوالد باغتصاب الطفلة على مدى 6 أعوام، في الفترة التي امتدت بين أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات أي بين عمر الـ 10 و 16 عامًا.

ووفقًا لما قالته ” الطفلة ” التي أصبحت حاليًا سيدة، أن والدتها تخلت عن غرفة نومها؛ لكي يتمكن والدها من الاعتداء عليها، حيث تبادلت الأم الغرفة مع ابنتها حتي يتخلص زوجها من هوسه الجنسي بالفتاة.

واستمرت هذه الجريمة طوال 6 سنوات، حتى أخبرت ” الأم ” والديها بشأن ما يحدث، وتدخل جد الضحية لوقف الاعتداء واعترفت الأم بالجريمة التي ارتكبها ” الأب ” ، وحُكم عليا بالسجن 4 أشهر وعامين مع إيقاف التنفيذ، وفقًا لما كشفته الشرطة الاسترالية.