بالفيديو.. حلا نورة تهاجم أمنة الكندري: ياهندية ياأم الكاري لا تتحارشين بالسعوديات

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة السعودية حلا نورة ، الفنانة امنة الكندري ، في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتطاولها على السعوديات .

وقالت حلا في الفيديو ” كثير قاعد يقولي شو يعني أم الكاري .. أحب أقول لهم أنا ما أقصد أقلل من أي شخصية وأتباهى بجنسيتي لا أنا ما فيني ها الأنانية ” .

وتابعت حلا ، ” لكن هاذي الشخصية هي كانت تتحرش وتسب ما يٌقارب الشعب السعودي ، وأللي كان حز بخاطري إن مو لايق يعني أنتي هندية وعايشه في دايرة خليجية ” الكويت ” ، وقاعدة تعلمنا إننا كسعوديات نشتغل بالكويت وروحه ورده بديراتكم ، هاذي ما فاهمة شئ .

وأضافت ، ” مين أنتي على شان تقولين هذا ، وقاعدة تتحرش بالشعب السعودية ، وتسب الإسلام والنقاب والحشمة وكيان المرأة السعودية ، وايد قاعدة تسب المرأة السعودية بأشياء حساسة تخصها وخاصة باللهجة ، لهذا خرجت وتكلمت ” .

واستطردت قائلة ، ” أنا ذهبت للمحامي وحتى لو هي فضلت تلمح على السعودية ماقالت الاسم فبتلميحاتها راح تروح فيها ، بصراحة مو لايق يعني شو تعلمنا ها الهندية “.