تهديد من ” الفيفا ” بطرد الأندية القطرية من جميع المسابقات

طلال الغامدي(صدى):

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بطرد الأندية القطرية من جميع المسابقات في حال عدم دفع غرامة قدرها 55 ألف فرنك سويسري، مستحقة على أندية قطرية بعد إدانتها بمخالفة القوانين واللوائح.

وكان ناديي العربي والخريطيات قد اُدينا لعدم امتثالهما للقرارات السابقة الصادرة عن إحدى هيئات “ فيفا ”، أو قرار استئناف محكمة ” CAS” ، حيث أمرت بدفع مبالغ كبيرة للاعبين، وفرضت على الأول غرامة مالية قدرها 30 ألف فرنك سويسري، بينما فرضت على الثاني مبلغ 25 ألف وتم منحهما مهلة نهائية مدتها 90 يوماً لدفع المبالغ المستحقة.

وسيواجه الناديان خصم تلقائي من 6 نقاط، والفرض التلقائي لحظر النقل لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين، إذا فشلا في الوفاء بالموعد النهائي.