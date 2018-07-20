فهد الشهراني عن اتهامه بالكفر: النوايا يعلمها الله

أماني الغامدي(صدى):

علق الشاعر فهد الشهراني على اتهام البعض له بالكفر، والاستهتار بآيات الله ، عقب تقديمه لحفلة فنان العرب محمد عبده في مهرجان سوق عكاظ بالطائف، قائلا : ” النوايا يعلمها الله ” .

وكان الشهراني قد وصف محمد عبده خلال تقديمه للحفل بـ ” الوحيد و لا يوجد مثيل له في صوته ” ،و استشهد بالآية القرآنيه ” قل هو الله احد ” ، و ختم المقدمة بقوله رحبوا معي بالفنان الكبير الذي علمهم الفن حيث ربط بعض المغردين حديثه بالآية الكريمة : ” و كبيرهم الذي علمهم السحر ” وهو الامر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

ورد الشهراني على منتقديه قائلا : ” استغفر الله ان اكون من المستهترين بالقرآن فأنا رجل متعلم و اعلم حدودي خاصة مع كلام الله و من يعرفني قديماً سيعرف ذلك ” .

و اضاف: ” النوايا يعلمها فقط الله و الاقتباس دارج في جميع الاغراض من الشعراء القديمين و الحاليين ، إن كان هناك خطأ شرعي اجهله استغفر الله و كلنا نخطي و نصيب و خير الخطائون التوابون ” .

وتابع: ” من اتهمني بالكفر شرذمة ونكرات أخذ كلامهم للاسف مجموعة من الناس و استغلوا فيهم عاطفتهم الدينية و يستغلون هذه الامور لاهداف خاصة و هذا النوع معروف توجهاتهم و مناهجهم و قد رفعت عدة بلاغات على بعض الحسابات ” .