بالفيديو.. رجل يصعق سيدة بعد أن انهالت عليه بـ ” العض ” داخل المترو
في واقعة غريبة، تفاجأ رجلا صينيا بانقضاض امرأة عليه وعضته من رقبته، دون أي سبب.
ولم يجد الرجل مخرجًا سوى أن يقوم بصعقها بجهاز للدفاع عن نفسه والتخلص منها.
وتم إخلاء القطار في مدينة ” تشونتشينج ” جنوب غرب الصين، بعد التصرف ” المريب ” للمرأة .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18144 ] نشر منذ 50 دقيقة
يمكن لابسها جني ممحون
عبود[ عدد التعليقات: 2035 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذا الشي عادي في الصين اسمو داء الكلب ويصيب البشر نتيجة اكلهم لحوم الكلاب ، عندهم محلات اللحوم غير عندنا ، عندنا محلات الجزارة تشوف الذبيحة ذبحت ومعلقة ، عندهم لا اقفاص شي للكلاب وشي للقطاوة وشي للثعابين وشي للقرود وكلها حية ، انت تنقي الكلب او البس او الثعبان اللي يعجبك وقدامك يقوم بالعمل بغيت مقلقل او حنيذ او حتى مكشن ، واللي شفتو عندهم وجبة غالية جدا لا ياكلها الا الاثرياء فقط ، طاولة وسطها دائرة وتفتح الطاوله وتغلق ، يجيبون القرد حي يصارخ ويحطون نصف راسو العلوي اعلى الطاوله ويقفلون عليه بحيث يصبح القرد معلق تحت الطاوله والجزء العلوي من الراس فوق الطاوله وهو ما زال حي يصارخ ، ويقدمو للزبون الجايع مطارق صغيرة الحجم يبدا يضرب بها راس القرد حتى يفتح راس القرد ومن ثم يبدا تناول المخ بالعصي حقتهم الثنتين الطوال اللي لو اجلس عشر سنين اتمرن ما عرفت اكل بها لا وواحد من الزباين طالب شطة ويصب والقرد المسكين شعلل تحت الطاوله حتى فارق الحياة ، الحمدو لله على نعمة الاسلام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30384 ] نشر منذ 23 دقيقة
احسن علشان الغزله الي في راسها تخرج