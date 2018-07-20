بالفيديو.. رجل يصعق سيدة بعد أن انهالت عليه بـ ” العض ” داخل المترو

بكين(صدى):

في واقعة غريبة، تفاجأ رجلا صينيا بانقضاض امرأة عليه وعضته من رقبته، دون أي سبب.

ولم يجد الرجل مخرجًا سوى أن يقوم بصعقها بجهاز للدفاع عن نفسه والتخلص منها.

وتم إخلاء القطار في مدينة ” تشونتشينج ” جنوب غرب الصين، بعد التصرف ” المريب ” للمرأة .