إداريو ” التعليم ” يجددون مطالبهم بإلغاء دوام شهر 11 أسوة بالمدرسين
جدد الإداريون بوزارة التعليم مطالباتهم بإلغاء دوام شهر 11 ، من خلال وسم ” مناشدة الملك إلغاء دوام شهر 11 ” .
وأعرب الإداريون عن استيائهم من قرار العودة في شهر 11 ، مطالبين القيادة بإعفائهم أسوة بالمدرسين وذلك لعدم وجود أعمال فعلية يقومون بها والمدارس خاوية من الطلاب والمعلمين.
وتصدر الوسم قائمة الاكثر تداولا بموقع ” تويتر ” على مستوى المملكة، وتباينت من خلاله الآراء بين مؤيد ومعارض .
وعلق أحد المغردون قائلا : ” ليش زعلانين داوموا أحمدوا الله انكم في مكاتب مكيفه وما في شغل غيركم يشتغل أكثر من عشر سعات والإجازة اقل من شهر شفوا موظفين أرمكو وسابك والأطباء الله يعين عليكم يا مربين الأجيال نفسيتكم تنقلب على أطفالنا ” .
وقال أخر : ” طالما أنكم موظفين دولة يفترض ينطبق عليكم ماينطبق على موظفي الدولة إجازة كحد أقصى شهرين في السنة وبلاش لطميات ” .
زائر[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 9 دقائق
والله صحيح أن الرزاق في السماء والحاسدين في الأرض ، يا أخوان هم من حقهم يناشدون الملك حفظه الله ، خادم الحرمين الشريفين في مقام والدهم وهو ولي الأمر في هذه البلاد الكريمة ، لا أعلم مدى الحسد والبغض والكراهية من البعض لمن يعمل في التعليم سواء إداري أو معلم ، والله لو تعلمون مدى مايقاسونه وما يكابدونه طوال العام الدراسي من الطلاب وغيرهم لما تطاولتم عليهم حسداً وبغضاً ، وإن شاء الله وبإذن الله سيصدر أمراً في صالحهم في هذا الشأن ، وكلامي للحساد والباغضين من راقب الناس مات هماً .