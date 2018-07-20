إداريو ” التعليم ” يجددون مطالبهم بإلغاء دوام شهر 11 أسوة بالمدرسين

حمود العنزي (صدى):

جدد الإداريون بوزارة التعليم مطالباتهم بإلغاء دوام شهر 11 ، من خلال وسم ” مناشدة الملك إلغاء دوام شهر 11 ” .

وأعرب الإداريون عن استيائهم من قرار العودة في شهر 11 ، مطالبين القيادة بإعفائهم أسوة بالمدرسين وذلك لعدم وجود أعمال فعلية يقومون بها والمدارس خاوية من الطلاب والمعلمين.

وتصدر الوسم قائمة الاكثر تداولا بموقع ” تويتر ” على مستوى المملكة، وتباينت من خلاله الآراء بين مؤيد ومعارض .

وعلق أحد المغردون قائلا : ” ليش زعلانين داوموا أحمدوا الله انكم في مكاتب مكيفه وما في شغل غيركم يشتغل أكثر من عشر سعات والإجازة اقل من شهر شفوا موظفين أرمكو وسابك والأطباء الله يعين عليكم يا مربين الأجيال نفسيتكم تنقلب على أطفالنا ” .

وقال أخر : ” طالما أنكم موظفين دولة يفترض ينطبق عليكم ماينطبق على موظفي الدولة إجازة كحد أقصى شهرين في السنة وبلاش لطميات ” .