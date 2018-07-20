بالصور.. مصرع وإصابة 7 في حادث مروري بتبوك

محمود البلوي(صدى):

شهد طريق تبوك ضباء، حادث تصادم بين مركبة وشاحنة نتج عنه وفاة اثنين، وإصابة 5 آخرين.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تلقت بلاغاً من عمليات أمن الطرق يفيد بوجود حادثة تصادم بين مركبة وشاحنة نقل كبيرة على طريق تبوك ضباء نتج عنه إحتراق الشاحنة.

وأشار إلى أنه تم توجيه 4 فرق إسعافية والقيادة الميدانية للموقع، واتضح وجود 7 حالات ، 4 إصابات طفيفة وإصابة متوسطة وحالتين وفاة.

ونٌقلت جميع الحالات إلى مستشفى ضباء العام ،وقد تعاملت فرق الدفاع المدني مع الحريق الناجم عن التصادم وفك حالة إحتجاز إحدى الإصابات.