بالفيديو.. فيصل العبدالكريم يوضح للفتيات كيفية التعامل مع المبتز
وجه عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، فيصل العبدالكريم، رسالة تحذيرية للبنات خاصة، حول كيفية التعامل مع الشخص المبتز.
وقال العبدالكريم في رسالته : ” لايوجد كائن أضعف ولا أجبن من المبتز، وإذا قام شخص بابتزازك لا تخضعين له، بلغي عنه مباشرة ” .
يذكر أن حوادث الابتزاز قد انتشرت في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال اختراق الحسابات الشخصية، وقيام المبتز بمساومة وتهديد الفتيات بنشر صورهن وغيرها من الطرق الأخرى للابتزاز.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18136 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب ما جبت شي جديد لانها اكيد ستبلغ عن المبتز
العتيبي[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 28 دقيقة
السؤل بالاول وش خلاها تتعرف على الشخص المبتز لما كانت راضية عادى ولاكن بعد ممشت الامور زي ماتبي صارت مبتزة لابد البنت تعاقب بعد لانها هي من وضعت نفسها في هذا الموقف