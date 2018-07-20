بالفيديو.. فيصل العبدالكريم يوضح للفتيات كيفية التعامل مع المبتز

عادل الحربي (صدى):

وجه عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، فيصل العبدالكريم، رسالة تحذيرية للبنات خاصة، حول كيفية التعامل مع الشخص المبتز.

وقال العبدالكريم في رسالته : ” لايوجد كائن أضعف ولا أجبن من المبتز، وإذا قام شخص بابتزازك لا تخضعين له، بلغي عنه مباشرة ” .

يذكر أن حوادث الابتزاز قد انتشرت في الآونة الأخيرة، خاصة من خلال اختراق الحسابات الشخصية، وقيام المبتز بمساومة وتهديد الفتيات بنشر صورهن وغيرها من الطرق الأخرى للابتزاز.