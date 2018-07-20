بالفيديو.. أمير الشمالية يخلع ” بشته ” قُبيل مشاركته بورشة عمل مع الشباب

نايف السالم(صدى):

حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على كسر البروتوكول الرسمي والاقتراب من الجيل الواعد بشكل أكثر عفوية إذ خلع ” بشته ” قبيل مشاركته في ورشة عمل مع عدد من شباب المنطقة.

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة قيام الأمير فيصل بن خالد، بخلع ” البشت ” وتسليمه قبيل البدء في ورشة العمل.