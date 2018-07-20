بالفيديو.. أمير الشمالية يخلع ” بشته ” قُبيل مشاركته بورشة عمل مع الشباب
حرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على كسر البروتوكول الرسمي والاقتراب من الجيل الواعد بشكل أكثر عفوية إذ خلع ” بشته ” قبيل مشاركته في ورشة عمل مع عدد من شباب المنطقة.
ووثق مقطع فيديو متداول لحظة قيام الأمير فيصل بن خالد، بخلع ” البشت ” وتسليمه قبيل البدء في ورشة العمل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31097 ] نشر منذ 1 ساعة
مافيها شي
أنا لو مكانه
لأحذف الغترة على الطاقية بعد
تشجيع مني للشباب الصاعد😘
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18136 ] نشر منذ 59 دقيقة
حركه ممتازه من سموه