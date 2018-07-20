فيديو نادر للشيخ ” بن باز ” يجيب فيه على سؤال عن تكرار الذنب

علي القحطاني (صدى):

في مقطع فيديو قديم للشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – ، ظهر مجيبا على سؤال عن تكرار الذنب، وما حكم أن يتوب الشخص ثم يعاود تكرار الذنب مرة أخرى.

وأكد الشيخ بن باز، أن تكرار الذنب بعد التوبة ليس بمصيبة، قائلا : ” المصيبة الأكبر أن تبقى على الذنب وألا تتوب ” .

وأضاف : ” عليك أن تجاهد نفسك وتبذل جهدك وكل ما في وسعك في البعد عن أسباب الذنب والابتعاد عن مجالسة أهله ،وأن تدعو إلى الله صادقا أن يكفيك شر هذا الذنب، وأن تتوب إليه توبة نصوحة ” .

وشدد الشيخ رحمه الله على ضرورة التمسك بالدعاء، مستشهدًا بقول الله تعالى : ” وادعوني استجب لكم ” .