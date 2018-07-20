للنهوض بالاقتصاد.. لبنان تتجه لتشريع زراعة الحشيش

بيروت(صدى):

يعتزم المجلس النيابي اللبناني التحضير لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيش المحظور في إطار جهود رسمية للنهوض باقتصاد البلاد.

وكانت قد اقترحت استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيش للاستخدام الطبي.

وأبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري،السفيرة الأميركية في لبنان ” إليزابيث ريتشارد ” أن المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية.