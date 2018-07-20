بعد بتر جزء كبير من لسانها.. سيدة تستعيد النطق

واشنطن(صدى):

استعادت سيدة أمريكية النطق وحاسة التذوق بعد إجراء عملية جراحية تم خلالها تركيب لسان جديد لها بعد أن تم بتره مسبقا لإصابتها بورم خبيث.

وعانت السيدة في أوائل عام 2017 من سرطان اللسان، حيث أخبرها الأطباء بأنهم مضطرون إلى إزالة جزء كبير من لسانها.

وأزال الأطباء الورم واقتطعوا رقعة صغيرة من فخذها، قبل أن يقوموا بربطه بجذر لسانها الأصلي.

وتمكنت من استعادة حاسة التذوق، والنطق بعد خضوعها للعلاج الطبيعي والشعاعي والكيميائي، فضلاً عن جلسات تدريبية لتعلم كيفية التحدث وتناول الطعام مع وجود لسانها الجديد.