تفاصيل 3 حوادث متفرقة بـ ” بلقرن ” راح ضحيتها 5 أشخاص

أبها(صدى):

شهدت محافظة بلقرن، أمس الخميس، 3 حوادث مرورية متفرقة، راح ضحيتها خمسة من شبابها.

ووقع الحادث الأول في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس ،حيث توفي شاب إثر انقلاب سيارته بالقرب من دوار الحيفة وتم نقله عبر إسعاف الدفاع المدني إلى مستشفى سبت العلايا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بجراحه.

والحادث الثاني وقع في جنوب المحافظة عندما وقع تصادم بين سيارتين نتج عنه وفاة شقيقين على الفور، ووفاة مرافقهما الثالث في مستشفى سبت العلايا متأثرًا باصابته.

بينما وقع الحادث الثالث على الطريق المؤدي إلى قرى ثمّا، وراح ضحيته شابا.