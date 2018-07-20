الأغلبية من النساء ينجذبن لمستخدمي ” iPhone ” أكثر من ” Android “
كشفت دراسة حديثة، أن هناك علاقة بين الهاتف الذي تملكه وحياتك العاطفية، إذ أوضحت نتائج الدراسة أن أغلب النساء ينجذبن لمستخدمي هواتف الآيفون أكثر من الأندرويد.
وأظهرت الدراسة أن 70٪ من الأفراد يفضلون الارتباط بشخص يمتلك جهاز ” iPhone ” بدلاً من شخص آخر من مستخدمي ” Android ” .
ويرى ما يقرب من 2 من كل 5 أنه يمكن أن يؤثر نوع هاتفك على الانطباع الأول الذي يأخذه عنك أي شخص، كما أن هناك استنتاج آخر يقول إن مستخدمي ” iPhone ” يعتبروا أكثر جاذبية عاطفيا من مستخدمي ” Android ” .
أما عن الرجال أصحاب الهواتف مكسورة الشاشة ، أظهرت الدراسة أن ذلك يعكس الأمور بشكل سيء في أول العلاقة، إذ يعطي انطباعا أن صاحب الهاتف ليس آمنًا من الناحية المالية.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9515 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه☺مو من جدكم طيب وجوال ابو كشاف والعنيد والهاتف الثابت😁😁
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 703 ] نشر منذ 55 دقيقة
أتـفه موضوع قرأته بحياتـي ههههه
الأخت لست محرومة إذا دخلت وعلقت حسك عينك تجيبي سيرة بنتي هههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3638 ] نشر منذ 23 دقيقة
ماهو شرط انا احب الايفون وفِي غيري لا كله اذواق وراحه في الاستخدام لا اكثر وكُلاً وش أتعود عليه جيت أبلعها وعيت تنبلع هههههههههه وش دخل الارتباط بالهواتف