الأغلبية من النساء ينجذبن لمستخدمي ” iPhone ” أكثر من ” Android “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة، أن هناك علاقة بين الهاتف الذي تملكه وحياتك العاطفية، إذ أوضحت نتائج الدراسة أن أغلب النساء ينجذبن لمستخدمي هواتف الآيفون أكثر من الأندرويد.

وأظهرت الدراسة أن 70٪ من الأفراد يفضلون الارتباط بشخص يمتلك جهاز ” iPhone ” بدلاً من شخص آخر من مستخدمي ” Android ” .

ويرى ما يقرب من 2 من كل 5 أنه يمكن أن يؤثر نوع هاتفك على الانطباع الأول الذي يأخذه عنك أي شخص، كما أن هناك استنتاج آخر يقول إن مستخدمي ” iPhone ” يعتبروا أكثر جاذبية عاطفيا من مستخدمي ” Android ” .

أما عن الرجال أصحاب الهواتف مكسورة الشاشة ، أظهرت الدراسة أن ذلك يعكس الأمور بشكل سيء في أول العلاقة، إذ يعطي انطباعا أن صاحب الهاتف ليس آمنًا من الناحية المالية.