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صور من عقد قران خالد الشاعر على ابنة فنان بحريني

صور من عقد قران خالد الشاعر على ابنة فنان بحريني
أماني الغامدي(صدى):

وثقت مجموعة من الصور تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، جانبا من عقد قران الإعلامي البحريني خالد الشاعر و الإعلامية نور ابنة الفنان البحريني خالد الشيخ .

وكان الشاعر قد أعلن أمس الخميس عن زواجه من الإعلامية نور ونشر صورة توثق عقد القران وعلق عليها قائلا : ” ويحدث أن تولد ثانية ” .

يذكر أن خالد الشاعر وأسيل عمران أعلنا طلاقهما رسميًا في 2015 وذلك للمرة الثالثة والأخيرة، بعد انفصالين سابقين .

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