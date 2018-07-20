حارس إيمانويل ماكرون الشخصي يتسبب له في ” فضيحة سياسية “

باريس(صدى):

نشرت صحيفة ” لوموند ” الفرنسية مقطع فيديو، لرجل الأمن المسؤول عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يضرب المحتجين خلال مظاهرة ضد سياسات الحكومة الفرنسية.

ووصفت الصحيفة ما فعله رجل الأمن بـ ” الفضيحة السياسية ” للرئيس ذاته، حيث ضـرب ثم وطأ بقدمه، مرتديا خوذة الشرطة.

وعلق مكتب ماكرون بأن رجل الأمن، كان شرطيًا وعمل سابقًا كحارس شخصي، وقد أُذن له بمراقبة عمليات الشرطة خلال يوم الاحتجاجات في مايو الماضي، ونتيجة ما صدر منه فقد تم إيقافه عن العمل لمدة أسبوعين، وأضاف المتحدث الرئاسي، بروني بيتي، أن العقوبة كانت لقيامه بسلوك غير مقبول وهي تحذير أخير له.

و فتح المدعي العام في العاصمة باريس، تحقيقاً في موضوع الاتهامات المحتملة بالقيام بأعمال عنف من قبل موظف عمومي، تظاهر بأنه ضابط شرطة، إضافة إلى الاستخدام غير القانوني لزي الشرطة.